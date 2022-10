Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Recklinghausen: Unfallfluchten auf Parkplätzen

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf dem Netto-Parkplatz an der Fritz-Eggeling-Allee hat es heute Morgen eine Unfallflucht gegeben. Zwischen 9 Uhr und 9.15 Uhr wurde dort ein grauer Opel Astra auf der kompletten linken Seite beschädigt. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 4.000 Euro zu kümmern.

Recklinghausen:

Auf dem Parkplatz eines Fitness-Studios an der Hertener Straße ist am Dienstagnachmittag ein weißer Seat Leon beschädigt worden. Der Wagen parkte für eine knappe Stunde dort - zwischen 16.50 Uhr und 17.45 Uhr. Es gibt Beschädigungen am Kühlergrill, der vorderen Stoßstange und am Kennzeichen. Die Reparatur wird schätzungsweise rund 2.500 Euro kosten.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise zu den Unfallfluchten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell