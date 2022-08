Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Streit um Parkplatz

Landau (ots)

Bei dem Besuch eines Landauer Supermarktes gerieten am Freitagmorgen ein 58-jähriger und ein 64-jähriger Autofahrer in Streit. Beide wollten auf dem zum Supermarkt gehörigen Parkplatz in dieselbe Parklücke einfahren. Nachdem einer der Beteiligten seinen PKW in der Parklücke abgestellt hatte, kam es zu einem Streitgespräch. Ausfluss des Streits war, dass der 64-Jährige seinem Kontrahenten den Mittelfinger zeigte. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

