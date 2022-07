Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person in Mülheim-Kärlich

Polizeiinspektion Andernach (ots)

Am Samstag, den 02.07.22, ereignete sich in der Jahnstraße in Mülheim- Kärlich ein schwerer Unfall mit einer beteiligten Person. Der Fahrer eines Kraftrads befuhr die Jahnstraße aus Fahrtrichtung Ringstraße kommend und übersah vermutlich eine Linkskurve. Hier kam er von der Straße ab und touchierte mehrfach mit der Bordsteinkante. Anschließend kam er auf dem Fußgängerweg zu Fall. Der Fahrer zog sich schwere multiple innere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus nach Koblenz verbracht. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern noch an.

