POL-PDKO: Raub auf dem Marktplatz Kastellaun

Kastellaun (ots)

Am Nachmittag des 30.06.2022, gegen 16:15 Uhr, kam es am Parkplatz vor der Kreissparkasse Kastellaun zu einem Raub. Ein Geschädigter verließ die Kreissparkasse und wurde kurz vor dem Parkplatz am Marktplatz plötzlich von hinten so heftig angerempelt, dass er ins Straucheln geriet. Der Täter nutzte dies, um die Geldbörse des Geschädigten zu entwenden. Im Weglaufen entnahm der Täter Bargeld sowie die EC-Karte des Geschädigten und lief in Richtung Parkdeck der Kreissparkasse davon.

Die Polizei bittet darum, Hinweise oder Feststellungen im Zusammenhang mit der Tat der Polizeiinspektion Simmern, Tel: 06761 - 921 0, zu melden.

