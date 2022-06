Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall am Kaufland

Bendorf (ots)

Am Donnerstag, um 15:30 Uhr kam es auf der Adolph-Kolping-Straße in Bendorf in Höhe des Kauflandparkplatzes zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem PKW im Begegnungsverkehr. Die Straße war kurzzeitig blockiert, sodass der Verkehr über den Kauflandparkplatz fuhr. Aufgrund unterschiedlicher Angaben der Unfallbeteiligten werden nun Zeugen des Verkehrsunfalles gesucht.

