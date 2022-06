POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht Stromberger Berg

Büchenbeuren/Hunsrück (ots) - Am Montag, den 27.06.2022, kam es in der Zeit zwischen 10:15 Uhr bis 11:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Büchenbeuren. Demnach touchierte ein unbekannter Autofahrer beim Ein-/ oder Ausparken einen schwarzen Ford Galaxy an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der ...

