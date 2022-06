POL-PDKO: Motorradkontrolle im Bereich der PI Bendorf am 24.06.2022

Bendorf (ots) - Am 25.06.22 wurde in den Abendstunden eine Frau auf dem Burgplatz in der Ortslage Vallendar auf einer Veranstaltung durch apfelwerfende Jugendliche am Auge verletzt. Die Jugendlichen konnten im Anschluss durch die Polizei Bendorf ermittelt und kontrolliert werden. Die Geschädigte ist Unbekannt. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, sowie die verletzte unbekannte Frau mögen sich bitte bei der Polizei melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

