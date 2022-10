Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: versuchter Einbruch

Weimar (ots)

Am Sonntagabend, gegen 22:00 Uhr versuchten 3 unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Thomas-Müntzer-Straße einzubrechen. Hierzu betraten sie den Hinterhof des Grundstückes und traten die Kellertür ein. Offensichtlich wurden sie anschließend gestört, so dass sie in Richtung Richard-Wagner-Straße flohen. Eine Videoüberwachung am Haus konnte den Tathergang aufzeichnen. Die Polizeiinspektion Weimar sucht Personen, welche sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen im Tatzeitraum machen können. Diese wenden sich bitte unter der Rufnummer 03643-882 0 an die Polizeidienststelle Weimar.

