POL-FR: Grenzach-Wyhlen/Wyhlen: Unfall beim Überholen mit zwei Schwerverletzten - Polizei sucht Zeugen!

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald (ots) - Am Sonntagabend, 11.12.2022, gegen 21:45 Uhr wurde in einer örtlichen Bank in der Alten Poststraße in Titisee-Neustadt ein Geldautomat aufgebrochen. Hierbei war es der Täterschaft gelungen, das darin befindliche Bargeld zu entwenden. Nach bisherigem polizeilichem Kenntnisstand wurde bei der Tat schweres Werkzeug eingesetzt. ...

mehr