Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Baugeräte entwendet - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

In einen Baucontainer in der Hauptstraße wurde von Unbekannten zwischen Samstag, 10.12.2022, 12.00 Uhr und Montag, 12.12.2022, 10.00 Uhr eingebrochen. Aus dem Inneren wurden mehrere Baugeräte entwendet. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum in der Hauptstraße gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

