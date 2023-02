POL-PDLD: Landau - Einbruch in Wohnung

Landau (ots) - Eine 21-jährige Landauerin zündelte am Freitag gegen 11:15h am Hauptbahnhof in Landau mit Papier. Weil sie eine Gefahr für sich und andere darstellte, sollte die Frau in Gewahrsam genommen werden. Bei der Fesselung wehrte sie sich und schlug einer Polizeibeamtin in das Gesicht. Trotz ihrer Gegenwehr konnte sie gefesselt werden und wurde durch den hinzugerufenen kommunalen Vollzugsdienst in einer ...

