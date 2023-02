POL-PDLD: Beifahrerseite eingeschlagen

Offenbach an der Queich (ots) - Am Freitagnachmittag kam es an der Zufahrt zum Interpark in Offenbach an der Queich zu einer 15 Meter hohen Wasserfontäne. Grund hierfür waren Erdarbeiten, bei der eine Wasserleitung beschädigt wurde. Durch das austretende Wasser wurde eine größere Menge an Sand und Geröll auf die Fahrbahn gespült, wodurch auch ein vorbeifahrendes Fahrzeug leicht beschädigt wurde. Die Fahrbahn wurde ...

mehr