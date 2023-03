POL-RT: Groß angelegter Drogenhandel aufgedeckt - zehn Verdächtige vorläufig festgenommen - Drogen, Bargeld und sonstige Vermögenswerte beschlagnahmt (Mössingen/Tübingen/Metzingen)

Reutlingen (ots) - Handfeste Auseinandersetzung Mehrere Streifenwagenbesatzungen sind am Dienstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, in den Bürgerpark an der Eberhardstraße ausgerückt. Dort war nach derzeitigem Kenntnisstand ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 18 und 32 Jahren eskaliert. Beide gaben an, vom jeweils anderen mit einem Schlagstock angegangen worden ...

mehr