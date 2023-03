Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: In Einfamilienhaus eingestiegen; Fahrzeugbrand; Verkehrsunfälle; Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Einfamilienhaus eingestiegen

In ein Einfamilienhaus in der Herderstraße im Stadtteil Musberg ist ein Unbekannter am Mittwoch, zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr, eingestiegen. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge nutzte der Einbrecher dabei ein offenstehendes Fenster, durch das er ins Haus gelangte. Dort durchsuchte er in mehreren Räumen die Schränke und Schubladen. Soweit bislang bekannt ist, stieß er dabei auf einen kleineren Bargeldbetrag, den er mitgehen ließ. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Esslingen (ES): Fahrzeuge in Brand geraten

Zum Brand zweier Fahrzeuge sind die Einsatzkräfte am frühen Dienstagmorgen in die Hindenburgstraße ausgerückt. Gegen 00.30 Uhr war der Brand den Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei gemeldet worden. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen brennenden VW Polo und auf einen mit Möbel beladenen Klein-Lkw, die beide am Straßenrand, vor einem Wohngebäude in Flammen standen. Die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und 16 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand schnell löschen und so ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde niemand. Der durch die Hitzeeinwirkung entstandene Sachschaden am Wohnhaus wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Am Polo entstand Totalschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Auch der Lkw samt seiner Ladung wurden schwer beschädigt. Der Sachschaden hier wird mit etwa 10.000 Euro beziffert. Erste polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache könnten auf einen technischen Defekt im Motorraum des Polos hindeuten. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen derzeit nicht vor. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (cw)

Esslingen (ES): Gegen geparkten Pkw geprallt

Ein leicht Verletzter und Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag in der Kirchackerstraße ereignet hat. Gegen 16 Uhr fuhr ein 21 Jahre alter Mann mit seinem BMW in Richtung Rotenackerstraße. Aus bislang unbekannter Ursache prallte er gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw, der durch die Wucht circa fünf Meter nach vorne geschoben wurde. Der Unfallverursacher wurde hierbei leicht verletzt, er begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Beide Fahrzeuge waren aufgrund der erheblichen Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. (gj)

Bempflingen (ES): Auto überschlagen

Zum Glück nur leichtverletzt wurde ein 36-Jähriger bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend auf der K1257 ereignet hat. Der Mann war kurz vor 23 Uhr mit seinem Mazda auf der Kreisstraße von Altdorf in Richtung Bempflingen unterwegs, als er aufgrund von Unachtsamkeit zu weit nach rechts und auf den Grünstreifen geriet. Beim Zurücklenken übersteuerte er seinen Wagen, der sich in der Folge überschlug und auf den Rädern, quer zur Fahrtrichtung, wieder auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer nachfolgend zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Sein Auto war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass es von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden musste. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst nicht bekannt war, war auch die Feuerwehr zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen mit drei Fahrzeugen und 17 Feuerwehrleuten im Einsatz. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße voll gesperrt werden. (cw)

Schlaitdorf (ES): Leitpfosten herausgerissen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Nürtingen gegen noch Unbekannte. Diese hatten in der Nacht von Montag auf Dienstag auf der Kreisstraße 1256 zwischen Schlaitdorf und Häslach auf nahezu dem gesamten Streckenverlauf sämtliche Leitpfosten herausgerissen und auf der Mittellinie verteilt. Gegen 2.30 Uhr war der Sachverhalt bekannt geworden. Von einer Polizeistreife konnte ein Teil der Leitpfosten wieder eingesetzt und so die Gefahr für die Verkehrsteilnehmer beseitigt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07022/9224-0 um Hinweise. (cw)

Rottenburg (TÜ): Auseinandersetzung unter Bekannten

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 30-jährigen Fahrradfahrer und einem 72 Jahre alten VW-Lenker ist es am Montagnachmittag, gegen 14.50 Uhr, auf einem Fahrradweg zwischen Rottenburg und Kiebingen gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge befuhr der Autofahrer den Radweg in Verlängerung der Siebenlindenstraße in Richtung Kiebingen und traf dabei auf den Radfahrer. Anschließend soll es zwischen den beiden Bekannten, die bereits in der Vergangenheit aneinandergeraten waren, zu einer handfesten Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei wurde offenbar auch ein Messer eingesetzt. Beide Männer erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Älteren zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. In seinem Wagen wurde ein Messer gefunden und sichergestellt. Das Polizeirevier Rottenburg hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (rn)

