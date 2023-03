Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Ergänzung: Rosenfeld (ZAK): Betrunken von der Fahrbahn abgekommen (Zeugenaufruf)

Reutlingen (ots)

Ergänzung zur Pressemeldung vom 26.03.2023, 12.04 Uhr:

Bitte verwenden Sie die um den Zeugenaufruf ergänzte Pressemitteilung, vielen Dank.

Rosenfeld (ZAK): Betrunken von der Fahrbahn abgekommen (Zeugenaufruf)

Am frühen Samstagabend hat sich auf der K 7131 ein PKW überschlagen. Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 30-Jähriger mit seinem Renault Clio von Leidringen kommend in Richtung K 7130. Kurz vor der Abzweigung zum Erlenbachhof kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich in der Folge. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte beim Verunfallten Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von über 1,6 Promille. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Am Renault Clio entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Der PKW wurde abgeschleppt. Dem 30-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Der Verkehrsdienst Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter Tel. 07433/264611 Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell