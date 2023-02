Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Bilanz der Feuerwehr Ratingen für Altweiber bis 18:00

Ratingen (ots)

Ratingen, 16.02.23, 18:00 Uhr

Die Einsatzbilanz vom heutigen, närrischen Altweibertreiben stellt sich bis 18:00 Uhr wie folgt dar: (Durch den Ausfall durch Corona stehen die Zahlen aus dem Jahr 2020 in Klammern)

Insgesamt mussten von der Feuerwehr und den eingesetzten Hilfsorganisationen des Malteser Hilfsdienstes, der Johanniter Unfall Hilfe und des Deutschen Roten Kreuzes 16 (38)Personen mit Bezug zu den Feierlichkeiten transportiert werden, davon waren 16 (16) Personen alkoholisiert. Zusätzlich wurden durch die Einsatztrupps weitere 15(36) Hilfsbedürftige versorgt, davon wurden 4 (0) zur weitern Behandlung und Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Inklusive der rettungsdienstlichen Einsätze ohne Bezug zum Altweiberkarneval wurden 50 (58) Notfall- und Krankentransporte durchgeführt.

Eine große Hilfe waren einmal mehr die Unfallhilfsstelle am Marktplatz und der Sanitätsdienst an der Stadthalle - die Hilfsorganisationen hatten hier wieder wirksame Einsatzkonzepte aufgestellt. Insgesamt ist das Einsatzaufkommen im Bezug zu den Feierlichkeiten ruhiger verlaufen, im Vergleich zu den letzten Jahren. Dadurch mussten auch keine zusätzlichen Rettungsmittel auf dem Marktplatz vorgehalten werden. Die Einsatzkräfte der Hilfsorganisationen inkl. der bereitgestellten Rettungsmittel, reichten aus, um das Einsatzaufkommen auf dem Marktplatz zu bewältigen. Für den Feuerdienst verlief der Tag auch relativ ruhig. Hervor zu heben sind eine Feuermeldung in West auf der Erfurter Str. Gemeldet wurde eine Rauchentwicklung in der Wohnung und im Treppenraum. Glücklicherweise konnte hier schnell Entwarnung gegeben werden. Da es sich um einen Defekt im Sicherungskasten handelte, konnte der Einsatz durch das Stromlosschalten und Kontrolle der Wohnung schnell beendet werden. Darüber hinaus wurden in Summe noch 5 weitere kleine Einsätze abgearbeitet. Hier stach noch die Landesicherung eines Rettungshubschraubers zu einem chirurgischen Notfall hervor, da alle bodengebundenen Notärzte im nähere Umfeld gebunden waren.

