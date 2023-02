Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Wohnungsbrand im Hochhaus

Ratingen (ots)

Die Feuerwehr Ratingen wurde am 14.02.2023 um 23:33 h zu einem Zimmerbrand zur Düsseldorfer Straße alarmiert. Noch während die Kräfte ausrückten, wurde die Alarmstufe durch die Kreisleitstelle auf Gebäudebrand erhöht und damit weitere Kräfte alarmiert. Bei Eintreffen stellten die ersten Kräfte einen entwickelten Brand in einer Wohnung sowie eine Vielzahl von flüchtenden Bewohnern aus dem Gebäude, in dem über 100 Bewohner gemeldet sind, fest und erhöhten nochmals die Alarmstufe. Darüber hinaus wurden starke Kräfte des Rettungsdienstes dazu alarmiert.

Es wurden mehrere Einsatzabschnitte gebildet: Während von der Gebäudevorderseite und -rückseite parallel die Menschenrettung und Brandbekämpfung eingeleitet. In einem weiteren Abschnitt wurden die Bewohner vor und im benachbarten Gebäude betreut, ein vierter Abschnitt organisierte die Logistik.

Der Bewohner der Brandwohnung wurde über tragbare Leitern gerettet, der Notarzt konnte leider nur noch den Tod feststellen. Weitere Bewohner wurden durch das Brandereignis nicht gesundheitlich geschädigt.

Nach Abschluss der Brandbekämpfung und der Belüftung konnten die Bewohner aller nicht vom Brand betroffenen Wohnungen in selbige zurückkehren.

Im Einsatz waren ca. 80 Kräfte der Feuerwehr Ratingen aus den Einheiten Berufsfeuerwehr, Löschzüge Mitte, Tiefenbroich und Lintorf sowie Sondereinheiten Information und Kommunikation, Führung und ABC der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus zuzüglich ein Rettungswagen aus Erkrath. Darüber hinaus war die Polizei mit starken Kräften vor Ort und hat nach der Brandbekämpfung die Brandursachenermittlung übernommen.

