FW Ratingen: Ausgelöster Heimrauchmelder

Am 20.01.2023 gegen 15:00 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem ausgelösten Heimrauchmelder auf die Otto-Hahn Straße nach Ratingen West alarmiert. Der Mieter der betroffenen Wohnung war nicht vor Ort. Im Treppenhaus war leichter Brandgeruch wahrzunehmen. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstüre gewaltlos. Die Ursache für den ausgelösten Heimrauchmelder war ein Topf mit Essen auf einem eingeschalteten Herd. Der Topf mit dem angebrannten Essen wurde vom Herd genommen und der eingeschaltete Herd abgeschaltet. Aufgrund der Ursache hatte der Heimrauchmelder bestimmungsgemäß ausgelöst. Während der Maßnahmen traf der Mieter der Wohnung an der Einsatzstelle ein. Zum Abschluss der Maßnahmen wurde die Wohnung mittels eines Überdruckbelüfter belüftet. Nachdem die Maßnahmen der Feuerwehr Ratingen abgeschlossen waren, ist die Wohnung an den Mieter übergeben worden. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Ratingen, der Löschzug Tiefenbroich sowie der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus

