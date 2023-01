Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Erneut Feuer in einer Küche

Ratingen (ots)

Ratingen-West, Breslauer Straße

Die Feuerwehr wurde am 08.01.2023 um 12:36 h zu einem Brand in einer Küche nach Ratingen West alarmiert. Wie bereits am 07.01. lag die Einsatzstelle in der Breslauer Straße, aber in einem anderen Objekt.

Die entsprechend Einsatzkonzept Hochhaus vorgehenden Kräfte fanden in einer Wohnung im 1. OG einen Brand der elektrischen Versorgung eines Herdes vor. Das Feuer konnte schnelle gelöscht werden. Parallel wurden der Treppenraum und die Brandwohnung belüftet sowie auf der Gebäuderückseite eine Drehleiter in Bereitstellung gehalten.

Die Bewohnerin der Brandwohnung wurde im weiteren Einsatzverlauf vom Rettungsdienst untersucht und wieder entlassen. Da ihre Wohnung stimmlos geschaltet werden musste kommt sie zunächst bei einer Nachbarin unter.

Im Einsatz waren 40 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Löschzüge Mitte, Tiefenbroich und Lintorf sowie des Rettungsdienstes der Städte Ratingen und Heiligenhaus. Ebenfalls im Einsatz war die Polizei.

