FW Ratingen: Bilanz der Silvesternacht aus Sicht der Feuerwehr Ratingen

Stadtgebiet Ratingen 31.12.2022 08:00h - 01.01.2023 08:00h

Der Jahreswechsel in Ratingen verlief aus Sicht der Feuerwehr Ratingen vor allem im Brandschutz unruhig. Nach dem Wegfall der Maßnahmen zur Kontaktreduzierung bewegte sich das Einsatzgeschehen über dem Niveau vor der Corona-Pandemie.

Am Silvestertag kam es am Vormittag zu einem Dutzend Einsätzen aufgrund des starken Windes. Mehrere Bäume mussten entfernt werden, unter anderem wurde in der Waldseestraße in Lintorf ein Baum entfernt.

In Summe wurden zwischen 18:00h am 31.12.2022 und 08:00h am 01.01.2023 21 Feuerwehreinsätze bearbeitet. Die Zahl an Einsätzen erreichte damit einen neuen Höchststand seit dem Jahr 2007. Glücklicherweise handelte es sich bei den Einsätzen um weniger kritische Einsätze. Meist handelte es sich um Kleinfeuer, die beim Eintreffen bereits durch beherzte Bürger gelöscht oder mittels handgeführtem Rohr abgelöscht wurden. Neben der Berufsfeuerwehr waren fast alle Einheiten der freiwilligen Feuerwehr nach Mitternacht zu Einsätzen unterwegs.

Im Rettungsdienst verlief die Nacht etwas ruhiger im Vergleich zu den Vorjahren. Von 18:00h am 31.12. und 08:00h am 01.01. mussten 24 Alarmierungen bewältigt werden. Damit liegt die Einsatzdichte leicht unter dem Mittelwert von 30 Rettungsdiensteinsätzen (2017-2022).

Die Feuerwehr dankt den Bürgerinnen und Bürgern für das besonnene Feiern. Es gab lediglich zwei Rettungsdiensteinsätze im Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum.

Drei Standorte der Freiwilligen Feuerwehr verbrachten den Jahreswechsel in den Gerätehäusern. Die Einsatzzentrale, wie auch die Führungsdienste der Feuerwehr, wurden allerdings verstärkt besetzt, die Alarmierung und Lenkung der Feuerwehreinsätze wurde zwischen 23:00 und 01:30h aus der Einsatzzentrale Ratingen durchgeführt.

