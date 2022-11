Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Stopp-Schild missachtet - drei Schwerverletzte

Kobern-Gondorf (ots)

Am Freitag, 18.11.2022, 18.10 h, ereignete sich an der Einmündung der L 52 / L 117 (Nähe Anschlussstelle der BAB A 48 Ochtendung) ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Der 80-jährige Unfallverursacher fuhr mit seinem Pkw von der L 52 auf die L 117 und missachtete die durch STOPP-Zeichen geregelte Vorfahrt des auf der L 117 in Richtung Kobern-Gondorf fahrenden Pkw. Es kam zur Kollision im Einmündungsbereich; dabei erlitten der Unfallverursacher/seine Beifahrerin und der Fahrer des vorfahrt-berechtigen Pkw schwere Verletzungen. Sie wurden nach notärztlicher Versorgung an der Unfallstelle in nahegelegene Krankenhäuser (in Koblenz und Neuwied) eingeliefert. Die Unfallstelle war anlässlich der Unfallaufnahme sowie Rettungs- und Bergungsmaßnahmen für fast zwei Stunden gesperrt. Die durch Betriebsmittel großflächig verunreinigte Fahrbahn musste durch die Straßenmeisterei Koblenz gereinigt werden. Die Feuerwehren Ochtendung und Kobern-Gondorf leisteten technische Unfallhilfe. Der Gesamt-Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000 Euro. Vor Ort waren Kräfte der Polizeiautobahnstation Mendig/Polizei Mayen und Polizei Brodenbach eingesetzt.

