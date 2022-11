POL-PDMY: Körperverletzung durch Hundebisse

Sinzig (ots) - In der Nacht zu Montag, den 14.11.2022, gegen 03:40 Uhr, kam es in Sinzig, in der Kölner Straße zu einem Einbruch in eine Tankstelle. Die Täter entwendeten hierbei eine größere Menge an Tabakwaren. Die Polizei fragt in diesem Zusammenhang, wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht und kann Angaben zu Personen und Fahrzeugen tätigen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02642/93820 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen ...

