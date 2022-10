Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221007-2: Unbekannter stahl Reifen

Bergheim (ots)

Fahrzeug auf Stein aufgebockt

In der Nacht zu Donnerstag (6.Oktober) hat ein Unbekannter in Bergheim-Niederaußem zwei Reifen eines Fords demontiert und entwendet. Kriminalbeamte suchen Zeugen.

Zwischen Mittwochmittag (12 Uhr) und Donnerstagmorgen (8.45 Uhr) soll der Unbekannte den C-Max einer 73-Jährigen auf einen Stein aufgebockt und zwei Reifen entwendet haben. Die Seniorin hatte ihren Wagen vor der Garage an der Schultesgasse abgestellt

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge auf der Schultesgasse gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de bei der Zentralen Anzeigenbearbeitung in Bergheim zu melden. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell