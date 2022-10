Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221006-4: Vier Personen nach Verkehrsunfall verletzt - Krankenhaus

Frechen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Frechen ist am Donnerstagmittag (6. Oktober) ein Mann (37) schwer verletzt worden. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen war ein 25-Jähriger gegen 13.30 Uhr mit seinem VW Tiguan und zwei Mitfahrenden (21 w, 23 m) auf der Holzstraße in Fahrtrichtung Frechen unterwegs. In Höhe der Ernst-Heinrich-Geist-Straße sei der 37-Jährige mit seinem Fiesta nach links auf die Holzstraße in Fahrtrichtung Köln abgebogen. Dabei kam es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich der beiden Straßen. Laut Zeugenangaben soll der Fordfahrer die Rotlicht zeigende Ampel missachtet haben.

Kräfte der Feuerwehr befreiten den Schwerverletzten aus dem Auto. Polizisten sperrten die Holzstraße in Höhe der Unfallstelle bis circa 15.30 Uhr ab. Das Verkehrskommissariat wird die Ermittlungen aufnehmen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell