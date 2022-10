Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221006-1: Jugendliche bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Hürth (ots)

Am Mittwochabend (5. Oktober) ist in Hürth-Hermülheim bei einem Verkehrsunfall eine 14-Jährige schwer verletzt worden. Rettungskräfte versorgten die E-Scooter-Fahrerin und brachten sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Gegen 17.20 Uhr soll ein 58-Jähriger mit seinem VW an der Einfahrt zum Kreisverkehr an der Kreuzung von Bonnstraße und Friederich-Ebert-Straße gestanden haben. Der Golf-Fahrer ließ nach Angaben eines Zeugen (37) zunächst einen Fußgänger am Fußgängerüberweg die Fahrbahn überqueren. Im Anschluss sei er langsam angefahren. In diesem Moment sei es dann zu einem Zusammenstoß auf dem Fahrradschutzstreifen mit der Jugendlichen gekommen. Das Mädchen sei mit ihrem E-Scooter aus Richtung Thetforder Straße gekommen und habe die Bonnstraße kreuzen wollen. Die 14-Jährige sei gestürzt und habe sich dabei die Verletzungen zugezogen. Polizisten regelten den Verkehr während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme. Die Ermittlungen zur Sache hat das Verkehrskommissariat aufgenommen. (akl)

