Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Werkzeuge aus Neubauten gestohlen

Wiehl / Wipperfürth (ots)

Zwei Neubauten von Mehrfamilienhäusern waren am Wochenende Ziel von Einbrechern, die es auf Werkzeuge und Arbeitsmaterial abgesehen hatten. In Wiehl sind die Diebe durch die Fensteröffnungen in einen Rohbau an der Oberwiehler Straße eingestiegen und haben dort das Schloss eines verschlossenen Lagerraumes aufgebrochen. Dort erbeuteten sie eine größere Anzahl von Elektro- und sonstigen Werkzeugen. Als Tatzeit kommt der Zeitraum zwischen 15 Uhr am Freitag (4. Februar) und 7 Uhr am Montag in Betracht. Etwa im gleichen Zeitraum waren Diebe auch in der Seilerstraße in Wipperfürth erfolgreich. Hier brachen sie zwei Bautüren auf, um an ihre Beute zu gelangen; gestohlen haben sie unter anderem Elektrowerkzeuge, einen Nivellierlaser, diverse Kellen und Silikonkartuschen. Bei Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 02261 81990.

