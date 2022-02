Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrzeug kippte zur Seite

Gummersbach (ots)

Auf regennasser Fahrbahn hat ein 25-jähriger Mann aus Marienheide am frühen Sonntagmorgen (6. Juni) die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren. Um 5:10 Uhr fuhr der Marienheider mit seinem Ford Transit auf der Becketalstraße in Fahrtrichtung Becke. Auf gerader Strecke verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet auf den Gehweg und kollidierte mit einer steilen Böschung, woraufhin das Fahrzeug zur Seite kippte. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Fahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Da der 25-Jährige augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. An dem Ford Transit entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

