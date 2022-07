POL-RZ: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Ratzeburg (ots) - 12. Juli 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 11.07.2022 - Büchen Am Montagabend kam es in Büchen im Heideweg zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 18:15 Uhr ein 81- jähriger Fahrer eines Mercedes die Straße Heideweg in Richtung Müssen. In Höhe des Waldschwimmbades übersah er aus ungeklärter Ursache einen Vater mit seinen zwei Kindern, die in diesem Moment ...

