POL-RZ: Versuchter Einbruch - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots) - 11. Juli 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 07./08.07.2022 - Mölln In der Zeit vom 07. Juli 2022, 20 Uhr bis zum 08. Juli 2022, 08:15 Uhr kam es in Mölln in der Feldstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach derzeitigem Erkenntnisstand brachen unbekannte Täter ein Fenster gewaltsam auf und durchwühlten das Haus. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld. Der Schaden wird auf mehr als 5.000 Euro ...

