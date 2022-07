POL-RZ: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Ratzeburg (ots) - 11. Juli 2022 | Kreis Stormarn - 09.07.2022 - Rümpel Am Samstag (09. Juli 2022) kam es gegen 20:45 Uhr auf der Barkhorster Straße (Kreisstraße 79) in der Nähe von Rümpel zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 52- jähriger Mann aus dem Bad Oldesloer Umland die K79 von Rümpel kommend in Richtung Barkhorst. In einer Kurve kam er mit seinem Hyundai nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte das Fahrzeug seitlich gegen ...

