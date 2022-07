Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfallzeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

11. Juli 2022 | Kreis Stormarn - 09.07.2022 - Rümpel

Am Samstag (09. Juli 2022) kam es gegen 20:45 Uhr auf der Barkhorster Straße (Kreisstraße 79) in der Nähe von Rümpel zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 52- jähriger Mann aus dem Bad Oldesloer Umland die K79 von Rümpel kommend in Richtung Barkhorst. In einer Kurve kam er mit seinem Hyundai nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei prallte das Fahrzeug seitlich gegen einen Baum, fuhr in einen Graben und überschlug sich. Mit Unterstützung von Ersthelfern befreite er sich aus dem Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort. Der 52- Jährige konnte leicht verletzt und alkoholisiert an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,27 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Der entstandene Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Unfallzeugen und die Ersthelfer. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat dem Verunfallten geholfen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531/ 501-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell