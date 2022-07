Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kind

Ratzeburg (ots)

12. Juli 2022 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 11.07.2022 - Büchen

Am Montagabend kam es in Büchen im Heideweg zu einem schweren Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr gegen 18:15 Uhr ein 81- jähriger Fahrer eines Mercedes die Straße Heideweg in Richtung Müssen. In Höhe des Waldschwimmbades übersah er aus ungeklärter Ursache einen Vater mit seinen zwei Kindern, die in diesem Moment vom Waldschwimmbad in Richtung Parkplatz die Straße auf dem Fußgängerüberweg überquerten. Der 81- Jährige aus dem Büchener Umland erfasste mit seinem PKW den 8- jährigen Jungen. Der Junge wurde bei dem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der PKW- Fahrer erlitt einen Schock. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Für die Unfallaufnahme blieb der Heideweg für ca. eine Stunde voll gesperrt.

