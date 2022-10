Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221005-2: Polizisten stoppten Jugendliche

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizei fahndet nach Täter

Am Dienstagmittag (4. Oktober) haben Polizisten eine Jugendliche in einem Bus in Frechen gestellt. Das Mädchen steht im Verdacht gemeinsam mit einem jungen Mann mehrere Smartphones aus einem Geschäft an der Hauptstraße in Frechen entwendet zu haben. Der Mann sei schlank und habe dunkle Haare. Er habe zur Tatzeit eine dunkle Jacke getragen.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Erkenntnissen haben die Verdächtigen das Geschäft gegen 12.50 Uhr betreten. Sie sollen Mobiltelefone aus einem Schaufenster entwendet und aus dem Geschäft gelaufen sein. Ein aufmerksamer Zeuge habe die beiden beobachtet und alarmierte die Polizei. Die Tatverdächtigen seien über die Keimesstraße in Richtung Freiheitsring gelaufen. An der Hüchelner Straße stieg die 13-Jährige dann in einen Bus.

Polizisten stoppten den Bus kurze Zeit später und stellten die polizeibekannte Jugendliche. Die Beamten nahmen das Mädchen mit zu einer Polizeiwache, um sie an ihre Erziehungsberechtigten zu übergeben. (sc)

