POL-REK: 221004-3: Polizisten stellen mutmaßlichen Täter - Zeugensuche

Verdächtiger soll versucht haben mit einem Komplizen in ein Haus einzudringen

Verdächtige Personen haben am frühen Dienstagmorgen (4. Oktober) sowie am Sonntagnachmittag (2. Oktober) versucht in Häuser in Brühl und Wesseling einzudringen. Aufmerksame Zeugen alarmierten in beiden Fällen die Polizei. In einem Fall stoppten Polizisten daraufhin einen Tatverdächtigen. Die Beamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen bereits aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Polizisten stellten am Dienstag gegen 3.30 Uhr einen flüchtigen Tatverdächtigen (22) in Brühl in der Nähe des Tatorts. Sie nahmen den polizeibekannten Mann vorläufig fest. Zudem fanden sie einen Pullover sowie eine Werkzeug in der Nähe des Tatorts und stellten die Gegenstände sicher. Der Mann soll zuvor mit einem Komplizen versucht haben in ein Haus an der Kierberger Straße einzudringen. Dabei sollen die dunkel gekleideten Verdächtigen versucht haben im Garten des Hauses eine Tür aufzubrechen.

Der Komplize soll einen blauen Kapuzenpullover sowie Handschuhe, eine Jogginghose und Sneaker in schwarz getragen haben. Er habe eine athletische Statur und sei zwischen 20 und 30 Jahren alt.

Am Sonntag alarmierte eine Geschädigte aus Wesseling die Polizei. Unbekannte sollen gegen 17 Uhr mehrfach an der Haustüre der Seniorin geklingelt haben. Dann habe sie ein Knacken an ihrer Haustüre gehört, nachgeschaut und vor der Tür zwei Männer wahrgenommen. Als sie die Tür geöffnet habe, seien die Verdächtigen von der Straße "Mühlenweg" in Richtung Konrad-Adenauer-Straße davongelaufen. Beide circa 30 bis 35-jährige Männer seien zwischen 170 und 175 Zentimeter groß und sollen dunkle Haare haben.

In beiden Fällen sicherten Polizisten die Spuren am Tatort.

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises veröffentlicht wöchentlich das Wohnungseinbruchsradar. Dort sind die gemeldeten Wohnungseinbrüche sowie Versuche im gesamten Kreisgebiet abgebildet. https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/wohnungseinbruchradar (sc)

