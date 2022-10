Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 221005-1: Autofahrerin bei Zusammenstoß schwer verletzt - Klinik

Hürth (ots)

Kölner Straße zeitweise gesperrt

Am Dienstagmorgen (4. Oktober) ist die Fahrerin (68) eines Opels bei einem Verkehrsunfall in Hürth schwer verletzt worden. Ein weiterer Unfallbeteiligter (58) zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in eine Uniklinik und den Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen war die 68-Jährige gegen 10 Uhr mit ihrem Mokka auf der Frechener Straße in Fahrtrichtung Frechen unterwegs. Zeitgleich fuhr ein BMW-Fahrer auf der Frechener Straße in Richtung Hürth. Die Autofahrerin habe beabsichtigt nach links in die Kölnerstraße einzubiegen. Es kam aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem BMW des 58-Jährigen. Dabei zogen sich die Unfallbeteiligten die Verletzungen zu.

Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und sperrten die Kölner Straße für die Zeit der Unfallaufnahme. Weitere Beamte regelten den Verkehr auf der Frechener Straße. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell