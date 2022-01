Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand im Autohaus - Autobahn zeitweise gesperrt

Wuppertal (ots)

Vorgestern Abend (19.01.2022) kam es in Wuppertal-Barmen zu einem Brand in einem Autohaus. Hinweisgeber meldeten der Feuerwehr gegen 23:50 Uhr eine Rauchentwicklung an der Winchenbachstraße. Der dichte Qualm zog bis auf die nahe, oberhalb des Brandortes gelegene Autobahn 46. Die Polizei sperrte den Bereich für den fließenden Verkehr bis um 01:00 Uhr. Der Ausgangsort für das Feuer liegt im hinteren Bereich des Gebäudekomplexes. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären und nimmt die Hilfe eines Brandsachverständigen in Anspruch. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt Auslöser des Brandes gewesen sein. (sw)

