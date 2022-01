Polizei Wuppertal

POL-W: SG Gefährdung im Straßenverkehr - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Am Montag, dem 10.01.2022, gegen 17:35 Uhr gefährdete der Fahrer eines Kleinkraftrades mehrere Verkehrsteilnehmer um sich einer Kontrolle zu entziehen. Der bislang Unbekannte sollte wegen eines lautstarken Auspuffs an der Goerdeler Straße in Solingen kontrolliert werden. Als der Fahrer bemerkte, dass die Beamten ihn anhalten wollten, beschleunigte er sein Fahrzeug und flüchtete über innerstädtische Straßen in Solingen. Dabei nutzte er zeitweise die Gegenfahrbahn, bog unvermittelt ab und überfuhr eine rote Ampel. Mehreren Verkehrsteilnehmern gelang es nur durch eine schnelle Reaktion, einen Unfall zu verhindern. Letztlich gelang dem rücksichtslosen Zweiradfahrer die Flucht über einen Fußweg. Der Fahrer trug einen schwarzen Helm, eine schwarze Jacke, eine blaue Jogginghose mit weißen Streifen und weiße Turnschuhe. Er war auf einem schwarzen Kleinkraftrad mit auffallend, hellgrünen Felgen unterwegs. Das an dem Fahrzeug angebrachte Versicherungskennzeichen war verkehrt herum montiert. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

