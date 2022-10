Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Frontalkollision auf Bundesstraße 3 - vier Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Sonntag, 02.10.2022, die Bundesstraße 3 von Weil am Rhein kommend in Richtung Otterbach, als sie gegen 18.20 Uhr, in Höhe der Einmündung Holzmattenweg, aus hier nicht bekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr kam. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden 53-jährigen Pkw-Fahrer. Die 30-jährige Pkw-Fahrerin sowie ihr mitfahrender 1-jähriger Sohn wurden leicht verletzt. Ebenso der 53-jährige Pkw-Fahrer und dessen 51-jährige Mitfahrerin. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Die Feuerwehr war auch vor Ort und leistete technische Hilfe. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 3 gesperrt werden.

