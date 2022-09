Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizeiinspektion Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht; Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Verkehrsunfallflucht:

Am Samstag, 24.09.2022, 03:15 Uhr, befährt eine 18 Jahre alte Delmenhorsterin mit einem PKW die Stedinger Landstraße ( Deichhausen ) in Richtung Delmenhorst. Aus ungeklärter Ursache kommt sie nach links von der Fahrbahn ab, touchiert ein Verkehrszeichen und gerät in den linksseitigen Straßengraben, wo das Fahrzeug gegen eine Mauer / Brücke prallt. Die 18-Jährige und ihr 52 Jahre alter Beifahrer aus Delmenhorst können das auf der Seite liegende Fahrzeug unverletzt verlassen. Nach dem Unfall entfernen sich beide Insassen von der Unfallstelle. Die Fahrzeugführerin kann im Verlauf der Fahndungsmaßnahmen angetroffen werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 12000,- Euro. Ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wird eingeleitet.

Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss:

Am Samstag, 24.09.2022, 10:25 Uhr, befährt ein 28 Jahre alter Delmenhorster mit einem PKW die Cramerstraße ( Delmenhorst ) und beabsichtigt von dieser nach links in die Bismarckstraße abzubiegen. Aufgrund der Rotlicht zeigenden Lichtzeichenanlage an der Kreuzung muss er anhalten. Ein nachfolgender 35 Jahre alter PKW-Führer aus Schneeberg fährt auf den stehenden PKW des Delmenhorsters auf. Es entsteht Sachschaden von ca. 2000,- Euro.

Im Verlauf der Unfallaufnahme wird bei dem Unfallverursacher eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Daher erfolgt die Entnahme einer Blutprobe.

