Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ganderkesee-Bookholzberg: Schwerer Verkehrsunfall: PKW-Führer weicht Reh aus; PKW kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich; vier Verletzte

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 25.09.2022, gegen 03:00 Uhr, kam es auf der B212 zwischen Bookholzberg und Ganderkesee zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger PKW-Führer aus Ganderkesee befuhr die Grüppenbührener Landstraße in Richtung Ganderkesee. Als er einem über die Fahrbahn laufenden Reh auswich, kam er mit dem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die insgesamt 4 Insassen mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Eine 19-jährige Insassin aus Ganderkesee wurde schwer verletzt, der Fahrzeugführer und eine 18-jährige Insassin, beide aus Ganderkesee, sowie ein 16-jähriger aus Delmenhorst wurden leicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wird auf 10.000 Euro geschätzt. Neben zahlreichen Einsatzkräften der Feuerwehr Bookholzberg waren 4 Rettungswagen sowie zwei Notärzte im Einsatz. Alle Insassen wurden in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert.

