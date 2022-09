Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Visbek-Norddöllen: Verkehrsunfallflucht mit Krad - Sozius leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 24.09.2022, gegen 01.00 Uhr, sollte in Norddöllen ein Kleinkraftrad kontrolliert werden, da der Sozius keinen Helm trug. Der Fahrer versuchte sich der Polizeikontrolle zu entziehen und kam direkt im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab. Er stürzte und flüchtete dann zu Fuß vom Unfallort. Der Sozius konnte leicht verletzt angetroffen werden und musste durch einen Rettungswagen behandelt werden. Am Samstagvormittag stellte sich der jugendliche Fahrer des Kleinkraftrades auf der Wache der Polizei Vechta. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

