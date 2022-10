POL-FR: Weil am Rhein: Betrunkener Radfahrer fährt Fußgängerin um - Radfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots) - Am Freitag, 30.09.22, gegen 13:35 Uhr wurde in der Herrenstraße in Forchheim ein ordnungsgemäß am Straßenrand geparkter schwarzer Audi am linken vorderen Kotflügel von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher, bei dem es sich um einen LKW handeln könnte, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen ...

