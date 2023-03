Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Tötungsdelikt in Tübingen: Tatverdächtiger in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zu den Pressemitteilungen vom 23.03.2023/20.16 Uhr und 25.03.2023/11.25 Uhr

Der 27-Jährige, der im Verdacht steht, am Donnerstagnachmittag im Alten Botanischen Garten in Tübingen auf einen 23 Jahre alten Mann mit einem Messer eingestochen und tödlich verletzt zu haben, befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Samstag der Haftrichterin beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, die Haftbefehl gegen den Beschuldigten erließ und in Vollzug setzte. (ak/ms)

