Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mehrere Einbrüche, Brand, Senior betrogen, Korrektur zu Unfall in Reutlingen

Reutlingen (ots)

Vorfahrt missachtet

Korrektur zur Pressemeldung vom 24.03.2023 / 11.35 Uhr. In der ursprünglichen Pressemeldung wurde der falsche Straßenname genannt. Wir bitten, dies zu entschuldigen und die nachfolgende Pressemeldung zu verwenden:

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, den ein 85-Jähriger am Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Hohensteig und Reutlinger Straße verursacht hat. Der Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Mercedes Vaneo auf der Straße Hohensteig unterwegs und wollte an der Kreuzung in die Reutlinger Straße einbiegen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr er zunächst auch langsam an die Kreuzung heran, verwechselte aber nachfolgend Gas- und Bremspedal wodurch der Mercedes mit hoher Geschwindigkeit in die Kreuzung einfuhr und gegen einen Ampelmast krachte. Ein 57-Jähriger, der mit seinem vollbesetzten Linienbus auf der Reutlinger Straße heranfuhr, erkannte den Mercedes noch rechtzeitig und leitete eine Vollbremsung ein. Dabei stürzten mehrere Passagiere im Bus, die aufgrund der nahenden Haltestelle bereits aufgestanden waren. Soweit bislang bekannt ist, wurden dabei drei Passagiere leicht verletzt, von denen eine 55-Jährige vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ein Großteil der Fahrgäste hatten die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Polizei bereits verlassen. Zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge war es nicht gekommen. Der Unfallverursacher und seine 83-Jahre alte Mitfahrerin blieben unverletzt. Allerdings war der Mercedes nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er von einem Abschleppdienst geborgen werden musste. Der Sachschaden an dem Auto wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Schadens an der Ampel ist noch nicht bekannt. (cw)

Reutlingen (RT): Brand auf Terrasse in Ohmenhausen

Zu einem Brand auf der Terrasse eines Wohnhauses mussten am Freitagvormittag Feuerwehr und Polizei in die Betzinger Straße nach Ohmenhausen ausrücken. Eine aufmerksame Zeugin hatte gegen 10.45 Uhr die Flammen bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Die Abdeckung eines Grills war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten und drohte auf das Gebäude überzugreifen. Dank dem raschen Eingreifen durch die Feuerwehr konnte dies verhindert werden. Durch die Hitzeentwicklung hatte jedoch die Fassade zu kokeln angefangen und musste von den Feuerwehrkräften entfernt werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die Feuerwehr war mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen im Einsatz. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

Esslingen (ES): Senior betrogen

Kriminelle haben am Donnerstagmorgen einen Senior aus Esslingen mit der Masche des "falschen Polizeibeamten" um einen fünfstelligen Bargeldbetrag betrogen. Die Betrüger meldeten sich telefonisch bei ihrem Opfer und gaben sich als angebliche Polizeibeamte aus. Ihm wurde vorgegaukelt, dass in der Nähe eine Einbrecherbande festgenommen worden sei, jedoch noch Bandenmitglieder auf der Flucht seien. Mit der Behauptung, er könne zur Festnahme der Flüchtigen beitragen, wurde der Mann dazu gebracht, sein Bargeld vor der Haustüre zu deponieren. Dort wurde es wenig später von einem Komplizen des Anrufers abgeholt. Als ein von den vermeintlichen Polizeibeamten für später angekündigter, weiterer Anruf ausblieb, meldete sich der Senior am Nachmittag selbst beim Polizeirevier Esslingen, wodurch der Betrug aufflog. (gj)

Tipps und Verhaltensweisen zu diesem Kriminalitätsphänomen erhalten Sie im Internet auf der Seite https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/vorsicht-vor-falschen-polizisten-2/

Ofterdingen (TÜ): In Firmengebäude eingebrochen

Eine Firma in der Straße Schlattwiesen ist zwischen Donnerstag, 18.20 Uhr, und Freitag 6.40 Uhr, von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort durchsuchte er die Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Mössingen ermittelt. (rn)

Kusterdingen (TÜ): In Wohnhaus eingebrochen

In ein Wohnhaus in der Silcherstraße ist zwischen Dienstag, 13.30 Uhr, und Donnerstag, 18 Uhr, eingebrochen worden. Über ein Fenster verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Dort suchte er nach Stehlenswertem und entwendete Schmuck. Den entstandenen schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. Auch in der Robert-Bosch-Straße ist zwischen dem 17.03.23 und Mittwoch (22.03.23), 16.30 Uhr, über ein Kellerfenster in ein Wohnhaus eingebrochen worden. Der Einbrecher entwendete nach ersten Erkenntnissen Geschirr. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Zusammenhang. (rn)

Starzach-Bierlingen (TÜ): Einbrecher in Bankfiliale ohne Beute

Bislang unbekannte Einbrecher haben sich zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr, und Freitagmorgen, acht Uhr, Zutritt in eine Bankfiliale in der Hauptstraße verschafft. Unter Einsatz brachialer Gewalt wurden mehrere Türen beschädigt. Der Versuch, einen Geldausgabeautomaten zu öffnen, misslang, sodass die Täter ohne Beute blieben. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtigte Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bodelshausen unter der Telefonnummer 07471/930191-0 zu melden. (gj)

