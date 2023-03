Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Gartenhäuser aufgebrochen; Buntmetalldiebe unterwegs; Weitere Einbrüche; Seniorin bestohlen

Reutlingen (ots)

In Kurve gestürzt

Mit leichten Verletzungen musste ein 18-Jähriger nach einem Sturz von seinem Motorroller am Mittwochmittag vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann fuhr gegen 12.40 Uhr mit seiner Honda auf der L378 von Rommelsbach kommend in Richtung Oferdingen. Im Bereich der scharfen Rechtskurve stürzte er. An seinem Roller entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (sm)

Kirchheim (ES): Unfall mit Streifenwagen

Ein Dienstfahrzeug der Polizei ist am Donnerstagnachmittag auf dem Gaiserplatz mit dem Audi einer 66 Jahre alten Frau kollidiert. Den ersten Erkenntnissen nach war eine Streifenwagenbesatzung kurz vor 14 Uhr mit ihrem VW Bus mit eingeschaltetem Blaulicht auf Einsatzfahrt in der Schöllkopfstraße unterwegs und fuhr bei Rot zeigender Ampel am Gaiserplatz geradeaus weiter in Richtung Tannenbergstraße. Dabei kam es zur Kollision mit der 66-Jährigen, die mit ihrem Audi A6 auf dem rechten Fahrstreifen der Dettinger Straße in Richtung Stadtmitte die Kreuzung bei Grün überqueren wollte und das Herannahen des Streifenwagens aufgrund eines großen Lkw neben ihr nicht sehen konnte. Verletzt wurde niemand. Am Audi wird der Sachschaden auf rund 8.000 Euro geschätzt. Der VW Bus, an dem ein Schaden von etwa 15.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (sm)

Nürtingen (ES): Mehrere Gartenhäuser aufgebrochen

Mindestens fünf Gartenhäuser sind zwischen Oberensingen und Hardt in den vergangenen Tagen aufgebrochen worden. Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Donnerstag hebelte der Einbrecher die Häuschen auf und gelangte so ins Innere. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Nürtingen (ES): Buntmetalldiebe unterwegs

Buntmetalldiebe haben in der Nacht zum Donnerstag ihr Unwesen auf einer Großbaustelle in Oberensingen getrieben. In der Zeit von 17 Uhr bis sieben Uhr drangen sie auf das umzäunte Gelände im Bodelschwinghweg ein und nahmen Kabel im Wert von rund 1.000 Euro mit. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Bodelshausen (TÜ): Weitere Einbrüche (Zeugenaufruf)

Nachtrag zum Pressebericht vom 23.03.2023/11.30 Uhr

Im Laufe des Donnerstags sind der Polizei weitere Einbrüche in Bodelshausen gemeldet worden, die sich ebenfalls in der Nacht zuvor ereignet haben. Betroffen waren die Räumlichkeiten eines Motorradclubs im Bolgärtenweg und eine Gaststätte in der Mössinger Straße. In beiden Fällen richteten der oder die Täter einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an. Mitgehen ließen sie Bargeld in bislang noch nicht bekannter Höhe. Weiterhin wurde gewaltsam in ein Vereinsheim in der Straße Gerstlaich eingebrochen. Ersten Erkenntnissen nach dürfte hier jedoch nichts entwendet worden sein. Es dürfte ein Tatzusammenhang mit den bereits berichteten Einbrüchen in eine Firma im Bolgärtenweg sowie ein Café in der Ofterdinger Straße bestehen. Zeugenhinweise zu den Einbrüchen werden an das Polizeirevier Rottenburg unter Telefon 07472/9801-0 erbeten. (ms)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Seniorin bestohlen (Zeugenaufruf)

Eine über 80 Jahre alte Frau ist am Donnerstagvormittag in Kirchentellinsfurt das Opfer eines dreisten Diebes geworden. Der Unbekannte klingelte gegen 10.45 Uhr bei der Seniorin. In der Annahme, dass es sich um einen erwarteten Lieferdienst handelt, öffnete sie die Tür. Es war jedoch ein Fremder, der angab, Spenden für die Anschaffung eines Busses für die Behindertenförderung zu sammeln. Bereitwillig ließ die ältere Frau den Mann in ihre Wohnung. In der Küche schnappte sich der Täter ihren dort herumliegenden Geldbeutel und verschwand aus der Wohnung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Dieb ist etwa 45 bis 50 Jahre alt und zirka 170 bis 175 cm groß. Er hat braune, kurze Haare und war dunkel bekleidet. Der Gesuchte sprach mit schwäbischem Dialekt. Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07121/515363-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Hechingen (ZAK): Weiterer Firmeneinbruch

Ergänzung zur Pressemeldung vom 23.03.2023 / 11.30 Uhr. Nach zwei Firmeneinbrüchen in der Nacht zum Donnerstag in den Straßen Linsenäcker und Fichtenwald, haben sich offenbar dieselben Täter im gleichen Zeitraum Zutritt zu einer weiteren Firma in der Straße Linsenäcker verschafft. Über ein Fenster gelangten die Einbrecher gewaltsam ins Innere des Gebäudes. Dort entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen mehrere Stangen Zigaretten und entkamen anschließend ungesehen. Experten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. Die Ermittlungen dauern an. (rn)

