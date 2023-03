POL-RT: Pressemitteilung der Generalbundesanwaltschaft zur Übernahme der Ermittlungen wegen Verdachts des versuchten Mordes

Reutlingen (ots) - Nicht aufgepasst und aufgefahren Sachschaden in Höhe von geschätzten 9.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag an der Einmündung der Eberhardtstraße in die Konrad-Adenauer-Straße entstanden. Eine 21-Jährige wollte gegen 13.50 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse von der Konrad-Adenauer-Straße in die Eberhardtstraße einfahren. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 53-Jährige mit ihrem Mazda kurz nach der Ampel verkehrsbedingt ...

mehr