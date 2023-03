Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Telefonbetrüger am Werk; Verkehrsunfälle; Diebstahl von GPS-Gerät; Einbrüche

Reutlingen (ots)

Münsingen (RT): Seniorin betrogen

Erneut ist eine Seniorin von Telefonbetrügern um einen hohen Geldbetrag gebracht worden. Die Frau hatte am Dienstagnachmittag, gegen 17.40 Uhr, den Anruf einer Betrügerin erhalten, die ihr die frei erfundene Geschichte erzählte, ihre Tochter hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Dabei soll eine junge Frau getötet worden sein. Die Seniorin schenkte der Betrügerin Glauben und übergab in der Folge einen fünfstelligen Geldbetrag an eine unbekannte Abholerin, angeblich zur Begleichung der Beerdigungskosten der Verstorbenen. Gegen diese Masche des Schockanrufes, wie auch für alle anderen Maschen des Telefonbetruges schützen Sie sich, indem Sie sofort auflegen, wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, nach Geld oder Wertsachen fragt und deren Übergabe verlangt. (cw)

Esslingen (ES): Radfahrer verunglückt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat sich ein Radfahrer bei einem ersten Erkenntnissen nach selbstverschuldeten Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen zugezogen. Der 42-Jährige befuhr kurz nach 5.30 Uhr mit einem Mountainbike die abschüssige Schorndorfer Straße hinunter. Am Ende des Fahrradschutzstreifens wollte er auf den Gehweg auffahren. Hierbei stürzte er aus bislang ungeklärter Ursache zu Boden und zog sich mehrere Verletzungen zu. Der Mann hatte keinen Fahrradhelm getragen. Der Verunglückte wurde mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. An seinem Fahrrad war ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro entstanden. (ms)

Köngen (ES): Telefonbetrüger schlagen zu (Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Köngen ist am Dienstag in die Fänge dreister Telefonbetrüger geraten. Gegen Mittag wurde sie durch einen sogenannten Schockanruf einer selbsternannten Polizeibeamtin in Angst und Schrecken versetzt, indem ihr vorgegaukelt wurde, ihr Sohn hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Zur Verhinderung einer angeblich drohenden Haftstrafe, forderte in der Folge ein vermeintlicher Staatsanwalt telefonisch eine Kaution in fünfstelliger Höhe. Aus Sorge um ihren Sohn leitete die Seniorin den Anweisungen Folge und übergab das Geld sowie weitere Wertgegenstände an einen Komplizen des Anrufers, der sie bei ihr zuhause abholte. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen Sie auf! (rn)

Rottenburg-Seebronn (TÜ): Diebstahl von landwirtschaftlichem GPS-Empfangsgerät

Ein landwirtschaftlicher Betrieb ist zum Ziel eines Diebes geworden. Zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 15.40 Uhr, gelangte der Unbekannte durch Übersteigen eines Zaunes zu einem abgestellten Traktor. Von diesem wurde ein angebrachtes GPS-Empfangsgerät, Typ StarFire 3000 im Wert von ca. 3.500 Euro entwendet. Der Polizeiposten Ergenzingen hat die Ermittlungen übernommen. (gj)

Haigerloch (ZAK): In Gaststätte eingebrochen

In das Sportheim im Kastanienweg ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und sieben Uhr gelangte der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam in die Räumlichkeiten, die er in der Folge durchsuchte. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er derzeitigen Erkenntnissen zufolge ohne Beute abgezogen sein. Ob ein Zusammenhang mit dem Einbruch in ein Sportheim am vergangenen Wochenende in der Seehofstraße besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Polizeiposten Haigerloch. (cw)

Hechingen (ZAK): Anhänger überschlagen

Ein falsch und zudem überladener Anhänger ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag auf der B 27 im Bereich der Ausfahrt Hechingen Mitte ereignet hat. Ein 63-Jähriger war gegen 13.50 Uhr mit seinem VW Transporter auf der Bundesstraße von Tübingen in Richtung Balingen unterwegs. Weil er seinen Anhänger nicht nur falsch beladen, sondern auch um mehr als eine halbe Tonne überladen hatte, geriet dieser kurz vor der Ausfahrt ins Wanken, schaukelte sich auf und überschlug sich in der Folge. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der Anhänger musste nachfolgend von einem Abschleppdienst aufgeladen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf knapp 2.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste der rechte der beiden Fahrstreifen bis etwa 16.45 Uhr gesperrt werden. (cw)

Haigerloch (ZAK): In Betreuungseinrichtung eingebrochen

In das Büro einer Kinder- und Jugendeinrichtung ist ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 17 Uhr und 11.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchte sie nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, fielen ihm dabei eine Spielekonsole mit Zubehör in die Hände. Der hinterlassene Sachschaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Haigerloch ermittelt auch in diesem Fall. (cw)

Rangendingen (ZAK): Vorfahrt missachtet

Auf etwa 18.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag an der Einmündung Haigerlocher Straße / Hirrlinger Straße entstanden ist. Eine 26-Jährige befuhr kurz nach 16 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse die Hirrlinger Straße und wollte an der Einmündung in die Haigerlocher Straße einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines Mercedes Citan, der auf der Haigerlocher Straße in Richtung Haigerloch unterwegs war. Dessen 47 Jahre alte Fahrerin konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von Abschleppdiensten geborgen werden mussten. (cw)

Straßberg (ZAK): Polizei findet orientierungslosen Senior

Die Polizei ist am Dienstagabend einem orientierungslosen Senior zu Hilfe gekommen. Angehörige verständigten gegen 20.15 Uhr das Polizeirevier Albstadt und gaben an, dass der Mann gegen 17 Uhr beim Bahnhof Storzingen losgelaufen sei und nicht zu Hause in Straßberg angekommen wäre. Aufgrund der Dunkelheit befürchteten sie, dass er sich verlaufen habe. Eine Polizeistreife konnte den Senior kurz vor 21 Uhr in Kaiseringen antreffen und ihn wohlbehalten nach Hause fahren. (ms)

Balingen (ZAK): Radfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Balinger Binsenbolstraße erlitten. Eine 44-Jährige wollte gegen 7.45 Uhr mit einem Pkw rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die Straße einfahren. Hierbei übersah sie eine in Richtung Stingstraße fahrende 42 Jahre alte Pedelec-Lenkerin. Diese konnte trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht verhindern. Im Anschluss stürzte die 42-Jährige zu Boden. Sie musste mit einem Rettungswagen zur Versorgung ihrer Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf über 1.000 Euro. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell