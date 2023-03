Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeibeamten angegriffen; Verkehrsunfälle; Korrektur zu Pressemitteilung

Reutlingen (ots)

Polizeibeamten angegriffen

Unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt der Polizeiposten Reutlingen-West seit Dienstagvormittag gegen einen polizeibekannten 32-Jährigen. Der Tatverdächtige soll zuvor in einem Discounter in der Wannweiler Straße in Betzingen einen Ladendiebstahl begangen haben. Als die hinzugerufenen Einsatzkräfte gegen 10.45 Uhr vor Ort eintrafen, ging der Mann unter fortwährenden Beleidigungen auf die Polizeibeamten zu, ergriff einen von ihnen und stieß ihn von sich. Dabei kamen der Beamte sowie der 32-Jährige zu Fall. Am Boden trat der Beschuldigte um sich und leistete gegen das Anlegen der Handschließen und den Gewahrsam heftig Widerstand. Ein Polizeibeamter erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Er konnte seinen Dienst fortsetzen. Der 32-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft entgegen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit Motorrad gestürzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 22-Jähriger beim Sturz von seinem Motorrad am Montagnachmittag zugezogen. Der Kradfahrer befuhr gegen 15.50 Uhr mit seiner Kawasaki von der Flughafenstraße kommend die Auffahrt zur B27 in Fahrtrichtung Tübingen. Als er sich kurz nach hinten umblickte, verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Das Motorrad, an dem Sachschaden von rund 1.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. (sm)

Neuhausen auf den Fildern (ES): Unfall bei Überholmanöver

Eine Leichtverletzte und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 13.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag auf der L1204 ereignet hat. Gegen 11.40 Uhr befuhr eine 42-jährige Frau mit ihrer Mercedes A-Klasse die Landesstraße in Richtung Neuhausen. Etwa 400 Meter nach dem Erlachsee setzte sie zum Überholen eines vor ihr fahrenden Fendt Traktors an. In diesem Moment wollte der 47-jährige Fahrer des Traktors nach links auf einen Feldweg abbiegen. Bei der darauffolgenden Kollision touchierte der Mercedes den Traktor, kam von der Fahrbahn ab und neben dem Feldweg zum Stehen. Die Fahrerin erlitt dabei leicht Verletzungen und wurde nach einer medizinischen Erstversorgung durch einen Notarzt vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war die Feuerwehr mit zehn Feuerwehrleuten im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die L1204 anfangs vollgesperrt werden, später konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. (mw)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Beim Fahrstreifenwechsel nicht aufgepasst

Den ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt hat sich ein 52-jähriger Motorrollerfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in der Sonnenstraße. Gegen 6.50 Uhr fuhr ein 30 Jahre alter Mann mit seinem Renault Trafic dort in Fahrtrichtung Lautlinger Straße. Beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen übersah er den dort fahrenden Piaggiolenker und kollidierte mit diesem. Der 52-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 9.500 Euro. (sm)

Haigerloch (ZAK): Einbruch in Sportheim

Korrektur zur Pressemeldung von heute, 21.03.2023 / 11.43 Uhr. Beim nachfolgenden Artikel hatte sich ein Fehler bei der Örtlichkeit eingeschlichen. Wir bitten, dies zu entschuldigen. Nachstehend die berichtigte Version:

Ein Sportheim in der Seehofstraße ist im Laufe des Wochenendes zum Ziel eines Einbrechers geworden. Zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, zwölf Uhr, gelangte der Unbekannte gewaltsam durch die Zugangstür ins Innere des Gebäudes. Dort wurde Bargeld sowie ein Mobiltelefon entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt circa 700 Euro. Der Polizeiposten Haigerloch ermittelt. (gj)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell