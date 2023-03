Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Auf Katze geschossen; Kellerbrand; Telefonbetrüger; Einbrüche

Reutlingen (ots)

An Fußgängerbrücke hängengeblieben

Ein zu hoch beladener Lkw ist am Montagabend an einer Fußgängerbrücke hängengeblieben. Ein 28-Jähriger war kurz nach 18 Uhr mit einem Lastwagen, auf dem sich ein Container beladen mit Schrott und einem Bagger befand, auf der Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Tübingen unterwegs. Da der Arm des Baggers zu weit nach oben ragte, blieb die Ladung an der Fußgängerbrücke auf Höhe der Stadthalle hängen. An der Brücke wurden dadurch Betonteile abgerissen und ein Rohr beschädigt. Zudem zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Mitarbeiter der Technischen Betriebsdienste der Stadt Reutlingen kamen an die Unfallstelle. Sie reinigten die Fahrbahn und sperrten den rechten Fahrstreifen der Durchgangsstraße bis die Statik der Brücke überprüft wurde. Die Höhe des Sachschadens muss noch ermittelt werden. (ms)

Bad Urach-Sirchingen (RT): Auf Katze geschossen (Zeugenaufruf)

Ein Unbekannter hat am vergangenen Freitag (17.03.2023), gegen 13.30 Uhr, auf einer Wiese im Bereich der Alte Straße in Sirchingen mit einem Luftgewehr eine Katze angeschossen und verletzt. Das Projektil wurde bei einer Röntgenuntersuchung entdeckt und operativ entfernt. Der Polizeiposten Bad Urach ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter 07125/946870 entgegen. (sm)

Metzingen (RT): Rollerfahrer aufgrund Ölspur gestürzt

Eine Ölspur war am Montagmittag, gegen 13 Uhr, den derzeitigen Ermittlungen zufolge ursächlich für einen Zweiradunfall am Kreisverkehr B 313 / Nordtangente. Ein 45-jähriger Kleinkraftradlenker stürzte unmittelbar nach dem Einfahren in den Kreisel aufgrund einer dort befindlichen Ölspur. Er erlitt hierbei nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Er kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden an seinem Yamaha-Roller beträgt ca. 2.000 Euro. (gj)

Esslingen (ES): Kellerbrand

Zu einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei am Montagabend, gegen 21 Uhr, in die Hirschlandstraße ausrücken. Aus noch unbekannter Ursache war in einem der Kellerräume ein Feuer ausgebrochen und der Rauch in das Treppenhaus gezogen. Die Feuerwehr, die mit 39 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen anrückte, brachte die Flammen rasch unter Kontrolle und löschte sie. Das Gebäude wurde geräumt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Bewohner, die nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 10.000 Euro. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Betrüger am Werk

Eine 59 Jahre alte Frau aus Leinfelden-Echterdingen ist am Montag Opfer skrupelloser Telefonbetrüger geworden. Am Vormittag wurde sie durch einen sogenannten Schockanruf eines selbsternannten Polizeibeamten in Angst und Schrecken versetzt. Dieser gaukelte ihr vor, ihre Nichte hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Um sie vor einer angeblichen Gefängnisstrafe zu bewahren, wurde die Frau aufgefordert, eine Kaution in fünfstelliger Höhe zu bezahlen. Die 59-Jährige schenkte dem Kriminellen Glauben und übergab einen Teil des geforderten Gelds sowie Schmuck in Stuttgart an eine Komplizin des Anrufers. Im Laufe des Tages flog der Schwindel auf und die Frau erstattete am Abend Anzeige. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen sofort auf! (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mehrfamilienhaus geräumt

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr ist es am Montag im Asternweg in Musberg gekommen. Im Keller eines dortigen Mehrfamilienhauses hatte es ersten Erkenntnissen zufolge offenbar an der Gasheizung eine Art Verpuffung gegeben, wodurch sowohl die Kellertür als auch eine Wohnungstür beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Vorsorglich wurde das Gebäude gegen 13 Uhr geräumt. Die Messungen der verständigten Feuerwehr nach austretendem Gas verliefen anschließend negativ, sodass die Personen in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Der Heizungsdienst wurde verständigt. (mr)

Nürtingen (ES): Auf die Gegenfahrbahn geraten

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Montagabend an der Einmündung Steinengrabenstraße / Bahnhofstraße entstanden ist. Eine 32-Jährige war gegen 22.15 Uhr mit ihrem Smart fortwo auf der Steinengrabenstraße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen. Weil sie nicht möglichst weit rechts und in einem zu großen Bogen fuhr, geriet sie mit ihrem Wagen auf die linke Fahrspur. Dort kam es zur seitlichen Kollision mit dem 3er BMW einer 19-Jährigen. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst geborgen werden mussten. (cw)

Nehren (TÜ): Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus in Nehren ist von Freitag auf Samstag eingebrochen worden. Zwischen 16 Uhr und zehn Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt ins Gebäude und durchsuchte Räume und Mobiliar. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Albstadt (ZAK): Seniorin betrogen (Warnhinweis)

Eine Seniorin aus Ebingen ist am Montag Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. Die Frau erhielt am Vormittag einen Anruf, in dem ihr ein fünfstelliger Geldbetrag aus einem angeblichen Gewinnspiel versprochen wurde. Für die Auszahlung des Betrags sei jedoch die Begleichung einer Gebühr nötig, so der kriminelle Anrufer. Die Ebingerin schenkte dem vermeintlichen Gewinnversprechen Glauben und erwarb, wie vom Täter gefordert, bei unterschiedlichen Geschäften Guthabenkarten im Wert von mehreren hundert Euro. Die Codes dieser Karten gab die Seniorin später telefonisch dem Betrüger durch.

Die Polizei rät:

- Schenken Sie solchen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Auszahlung des Betrags an eine Bedingung oder Bezahlung einer Gebühr geknüpft ist.

- Beenden Sie das Gespräch und legen Sie konsequent auf.

Beschäftigte des Einzelhandels werden ausdrücklich dazu ermuntert, gerade ältere Menschen, die eine größere Anzahl von Guthabenkarten kaufen wollen, aktiv auf einen eventuellen Betrug hinzuweisen und im Verdachtsfall die örtliche Polizeidienststelle zu verständigen. Weitere Tipps finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/gewinnversprechen/ (mr)

Haigerloch (ZAK): Einbruch in Sportheim

Ein Sportheim in der Seestraße ist im Laufe des Wochenendes zum Ziel eines Einbrechers geworden. Zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, zwölf Uhr, gelangte der Unbekannte gewaltsam durch die Zugangstür ins Innere des Gebäudes. Dort wurde Bargeld sowie ein Mobiltelefon entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt circa 700 Euro. Der Polizeiposten Haigerloch ermittelt. (gj)

Dotternhausen (ZAK): Einbruch in Bäckerei (Zeugenaufruf)

In eine Bäckerei in Dotternhausen sind Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 18.40 Uhr und 4.25 Uhr verschafften sich die Einbrecher über eine Türe gewaltsam Zutritt ins Innere der Bäckerei, wo sie auf einen Tresor stießen, den sie komplett mitgehen ließen. Das Polizeiposten Schömberg hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise von Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07427/94003-0 zu melden. (mw)

Albstadt (ZAK): Gegen Steinmauer geprallt

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagvormittag auf der K7141 ereignet hat. Der 23 Jahre alte Lenker eines Krankentransportwagens war gegen elf Uhr mit dem Fahrzeug auf der Kreisstraße vom Lichtenbol herkommend in Richtung Stich unterwegs. In einer Linkskurve geriet der Wagen ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen eine Steinmauer. Der 23-Jährige und sein 19 Jahre alter Beifahrer erlitten nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Hierbei musste für die weitere Versorgung des 19-Jährigen ein Rettungshubschrauber nachgefordert werden. Der Krankentransportwagen wurde abgeschleppt. Die Unfallstelle konnte gegen 14 Uhr geräumt werden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell