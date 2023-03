Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Raubdelikt; Verkehrsunfall; Container-Aufbruch

Reutlingen (ots)

Reutlingen-Ohmenhausen (RT): Einbruch in Vereinsheim

In ein Vereinsheim im Gewann "Vorderer Auchtert" ist in der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, eingebrochen worden. Der unbekannte Täter gelangte durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude und entwendete einen Freischneider. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Reutlingen-West ermittelt. (sm)

Lichtenstein (RT): Seniorin beraubt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts eines Raubdelikts ermittelt das Kriminalkommissariat Reutlingen gegen einen unbekannten Mann, der von Freitag auf Samstag eine Seniorin aus Unterhausen bestohlen haben soll. Anfang des Jahres trat die Frau über eine Zeitungsanzeige mit einem Unbekannten, der sich als 73 Jahre alter Mann ausgab, in Kontakt. In der Folge kam es zu mehreren Telefonaten und Treffen. Als sich der Mann am Freitag, ab circa 19 Uhr, bei der Seniorin aufhielt, nahm diese ein Getränk zu sich, worauf sie einschlief. Als sie wieder aufwachte, war der Unbekannte verschwunden. Als die Seniorin am Sonntagmorgen das Fehlen ihres Bargelds und des Schmucks bemerkte, verständigte sie die Polizei. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat die Ermittlungen, insbesondere zum genauen Ablauf des Tatabends, aufgenommen. Ob der Frau möglicherweise mit dem Getränk betäubende Substanzen verabreicht wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatverdächtige ist etwa 170 Zentimeter groß, etwa 80 Kilo schwer, von normaler Statur und solariumgebräunt. Er hat grau meliertes Haar. Bekleidet war der Mann mit einem dunklen Anzug, einem weißen Hemd und Anzugsschuhen. Zudem trug er einen schwarzen Mantel sowie einen Seidenschal. Zeugen, die den Mann insbesondere am Freitag in Unterhausen gesehen haben oder möglicherweise ebenfalls auf eine entsprechende Annonce reagiert haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (rn)

Esslingen (ES): Mehrere Fahrgäste im Bus gestürzt

Bei einem Bremsmanöver sind am Montagvormittag sechs Fahrgäste in einem Linienbus in der Berliner Straße verletzt worden. Eine 28-Jährige befuhr gegen 10.15 Uhr mit ihrem Citroen C1 die Berliner Straße in Richtung Bahnhof. Auf Höhe der Bushaltestelle Esslingen Schelztor bog sie nach rechts in den Lohwasen ab, ohne den Linienbus, der bereits von der Bushaltestelle losfuhr, ausfahren zu lassen. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der 61 Jahre alte Busfahrer eine Notbremsung einleiten und abrupt scharf bremsen. Zu einer Kollision der Fahrzeuge kam es nicht. Zwei der sechs verletzten Fahrgäste mussten anschließend vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden. (cw)

Tübingen (TÜ): Einbrecher unterwegs

In ein Ladengeschäft in der Tübinger Innenstadt ist am vergangenen Wochenende eingebrochen worden. Zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, acht Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsamen Zutritt ins Innere des Gebäudes und entwendete Bargeld aus dem Kassenbereich. Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (gj)

Jungingen (ZAK): Baustellencontainer aufgebrochen (Zeugenaufruf)

Ein Baustellencontainer an der Bahnlinie zwischen Jungingen und Hechingen-Schlatt, auf Höhe des Bahnübergangs zum Wasserfall Weiler Schrofen, ist am vergangenen Wochenende von Einbrechern heimgesucht worden. Zwischen Samstag, 4.30 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, verschafften sich die bislang unbekannten Täter durch Aufhebeln der Tür gewaltsam Zutritt ins Innere und stahlen Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07471/9880-0. (sm)

